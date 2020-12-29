Bakan Karaismailoğlu: "Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak"

29.12.2020 11:55
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile siber güvenlik alanında 2023 yılı hedeflerine ulaşacağını belirterek, "Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile siber güvenlik alanında 2023 yılı hedeflerine ulaşacağını belirterek, "Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin gelişmesi, toplumsal yaşamın korunması ve milli güvenliğin desteklenmesi için Türkiye'yi siber güvenlikte uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, kritik altyapılar başta olmak üzere, ülkenin siber uzaydaki varlıklarının tehditlerden korunmasına ve siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ilgili tüm paydaşlarla koordineli olarak sürdürdüklerini belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda stratejik amaçlara ilişkin 40 eylem ve 75 uygulama adımının yer aldığını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde siber güvenlik yaklaşımında temel alınan ilkeler ve ulusal hedeflerimizin yanı sıra bu hedeflere ulaşılması için odak alanları olma özelliği taşıyan 8 stratejik amaç içermektedir. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması, ulusal seviyede siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olunması, operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde yerli ve milli teknolojik imkanların geliştirilmesi, siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle proaktif siber savunma anlayışının geliştirilmeye devam edilmesi, siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması, kurum ve kuruluşlar arası veri paylaşımının güvenli biçimde sağlanması ve teknolojinin vazgeçilmezliği ve giderek artan gelişim hızı, siber güvenliğe ilişkin faaliyetlerin de süreklilik içinde yürütülmesi gerekmektedir."

"Yerli ve milli uygulamalarla 3 yılda 325 bin siber saldırı engellendi"

Bakan Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi." ifadesini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca geliştirilen AVCI uygulamasıyla zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespit edildiğini, AZAD uygulamasıyla da yapay zeka teknolojisi kullanılarak köle bilgisayarları bulduklarını belirten Karaismailoğlu, internete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını vurgulayarak, "Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019'da yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek, bu alanda dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa'da da 11'inci sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak. Ulusal kabiliyetlerimiz gelişecek ve güvenli bir ulusal siber ortam oluşacak. Tüm bunlar ülkemizi siber güvenlik alanında uluslararası seviyede daha da üst sıralara taşıyacak."

Bakan Karaismailoğlu: Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Saldırı, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı         
12:28
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti         
12:08
Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu: "Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei