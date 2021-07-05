Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek için gerekli - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın güvenliği ile Uzak Doğu ve Batı arasındaki şu anda 710 milyar dolar olan ve sürekli büyüyen ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek için gereklidir çünkü Türkiye, bu ticaretin tam ortasındadır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu, burada gençlerle Kanal İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tamamlanan ve devam eden ulaştırma ve altyapı projeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.