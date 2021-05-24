Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: "Demiryollarında seferberlik başlattık" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: "Demiryollarında seferberlik başlattık"

24.05.2021 15:02

Son dakika politika haberi: Bakan Karaismailoğlu: "Demiryollarında seferberlik başlattık" Bakan Karaismailoğlu Çankırı'da açıklamada bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023'de yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız" "Ülkemizi dünyada...

Bakan Karaismailoğlu: "Demiryollarında seferberlik başlattık"

Bakan Karaismailoğlu Çankırı'da açıklamada bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"2023'de yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız"

"Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ncı yüksek hızlı tren işleticisi ülkesi yaptık"

"Demiryollarında seferberlik başlattık"

ÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı ziyaret etti. Daha sonrasında TCDD Çankırı Makas Fabrikası'nda yetkililerden fabrika hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Çankırı Makas Fabrikamız, Devlet Demiryollarımızla birlikte aynı zamanda diğer özel ve resmi kurumların demiryolları hatlarında kullanılmak üzere makas ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerini imal etmektedir. 1992 yılında hizmete giren ve yıllık 250 makas üretim kapasitesi ile çalışan fabrikamızda ahşap ve beton traversli makaslar üretilmektedir. Kurulduğu yıldan itibaren kendini sürekli yenileyen gerek teknoloji gerekse personel eğitimi olsun yeniliğe açık olan fabrika tek tip makas üretiminden 17 tip farklı makas üretme kapasitesine ulaşmıştır. Üretilen makaslar yüzde 93 oranında yerli ve millidir. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen makaslar kurumun ihtiyacını karşılamaktadır. 3 bin 600 metrekarelik ilave alan ile Makas Rehabilitasyon Merkezi kurularak demiryolu sektöründe Avrupa'nın en büyük Makas Geri Kazanım Merkezlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

"Ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira harcandı"

Demiryollarının önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolları, bu toprakların ekonomi ve sosyal hayıtının ötesinde, tarihsel ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Avrupa'ya giden demir ipek yolunun orta koridorunda olmamız nedeniyle, demiryollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde 'seferberlik' ilan ettik. 2020'de İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Demiryolu Zirvesi'nde de ifade ettiğimiz üzere, önümüzdeki dönem için 'Demiryolları Reformu'nu başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hükümetlerimiz döneminde ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Bu devasa yatırımlarımız içinde demiryolları 202,2 milyar lira ve tüm yatırımlar içindeki yüzde 18,6'lık oran ile ikinci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ncı yüksek hızlı tren işleticisi ülkesi yaptık"

Demiryollarında, bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'deki sinyalli hat uzunluğumuzu, yüzde 161 artışla 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 artışla, 5 bin 753 kilometreye çıkardık. Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ncı yüksek hızlı tren işleticisi ülkesi yaptık. Asrın projesi Marmaray'ı 2013'de hizmete açtık. Ankara'da Başkentray, İzmir'de toplu taşımacılıkta İZBAN hattı, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Gaziantep'te GAZİRAY projesi yapımı devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Demiryolundaki taşınan yük miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış oldu"

Pandemi döneminde uluslararası yük taşımacılığının ağırlıklı olarak demiryoluna yöneldiğinden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2020 yılına damgasını vuran pandemi döneminde özellikle uluslararası yük taşımacılığı ağırlıklı olarak demiryoluna yönelmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla, demiryolundaki taşınan yük miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış olmuştur. Demiryolu taşımacılığında, 25 adet lojistik merkezde toplam 14,8 milyon metrekarelik alanda, 60,6 milyon ton taşıma kapasitesi oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu projesini tamamlayarak, hattı ticari işletmeciliğe açtık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projemiz, Edirne'den Kars'a kadar uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir bölümü oluşturmaktadır."

"2023'de yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız"

Demiryollarındaki yatırımlara ivme kazandıracaklarını bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryollarındaki yatırımlarımıza ivme kazandıracak önemli bir yapılaşmayı gerçekleştirmiştik. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdik. Türkiye raylı sistem sektöründe, demiryolu araçlarının üretiminde, lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak, sinerji oluşturmayı amaçlıyoruz. Milli Elektrikli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle, 225 km/saat hızında Elektrikli Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Dizel elektrikli, Lokomotif, Demiryolu bakım araçları, demiryolu araçlarının modernizasyonları, Tren Kontrol Yönetim Sistemi, Vagon, Dizel Motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demiryolu araçlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz. 2023'de yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demiryolları payını Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz" dedi.

"Demiryollarında seferberlik başlattık"

Bakan Karaismailoğlu son olarak şunları kaydetti:

"Demiryollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin'den başlayan, Hazar Denizi'ni geçip, ülkemizden Avrupa'ya ulaşan demir ipek yolu üzerinde yer alan demiryolu ağlarımızı yenilemek, akıllı sistemlerle donatmak, demiryolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir."

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında seferberlik başlattık
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında seferberlik başlattık
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında seferberlik başlattık
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Demiryollarında seferberlik başlattık

Adil Karaismailoğlu, Çankırı, Milli, Yht, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: 'Demiryollarında seferberlik başlattık' - Son Dakika


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