Afyonkarahisar'da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Konferansı'nın kapanış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplantı sonrasında Şuhut ilçesinde bulunan Afyonkarahisar- Şuhut yol yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini aktardı.

Şuhut'taki şantiye sonrasında Bolvadin ilçesindeki 'Tarihi Kral Yolu' olarak bilinen Kırkgöz Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki tüm tarihi köprülerin Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde yapıldığını ifade etti. Kırkgöz Köprüsü'nün de bu tarihi köprülerin en önemlilerinden biri olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Restorasyon çalışmaları için bir proje çalışması yapıyoruz. Proje çalışmalarımız bittiğinde de yine kültür varlıkları kurulları denetiminde, kontrolünde projelerimiz onaylandıktan sonra buranın restorasyonuna başlayacağız. Burayı gerçek tarihi kimliğine kavuşturmak için güzel bir çalışmaya da imza atacağız? dedi.

Bolvadin'in ardından 3000 yıllık tarihe sahip Frig Vadisi'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Emre Gölü'nü ziyaret etti. Emre Gölü'nde yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, pikniğe gelen ailelerle fotoğraf çektirdi. Ardından Ayazini'ye geçen Bakan Karaismailoğlu, burada dünyanın ilk üç katlı oyma kaya apartmanını ziyaret etti. İşletmenin birinde çay ve katmer ikramını kabul eden Bakan Karaismailoğlu, yakında gördüğü bir köpeği besledi. Son olarak Ayazini Kadın Kültür Evini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada el emekleri ile ev ekonomisine katkı sunan kadınlarla sohbet etti. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Afyonkarahisar'dan ayrıldı.