Bakan Karaismailoğlu: "Haberleşme alanında mobil abone sayımızı 83 milyona çıkardık" - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu: "Haberleşme alanında mobil abone sayımızı 83 milyona çıkardık"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan haberleşme alt yapısı yatırımları hakkında açıklama:

"Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık"

"Ankara-Afyon- İzmir YHT'de yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettik"

AFYONKARAHİSAR - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için var güçleri ile çalıştıklarını dile getirerek, "Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık. Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Valilik, belediye ve partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu ardından belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, haberleşme alanında da Türkiye'yi zirveye çıkartmak için var güçleri ile çalıştıklarını dile getirerek, "Haberleşme alanında, mobil abone sayımızı 83 milyona çıkarırken, 15 milyon 300 ile sabit internet abone sayımızı da artırdık. Fiber hat uzunluğumuzu ise 404 bin kilometreye çıkardık. İstanbul Çamlıca Tepelerinde görüntü ve manyetik alan kirliliği oluşturan TV ve radyo antenlerini kaldırarak, yapımını tamamladığımız, Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulemize taşıdık. Bu şekilde İstanbul'un siluetini güzelleştirirken, seyir katlarıyla da turizme katkı sağlayacak 49 katlı Çamlıca Kulemiz ile çoklu antenden kaynaklanan elektrik israfının da önüne geçtik. 49 katlı Küçük Çamlıca Kulemiz, seyir katlarıyla da turizme katkı sağlayacaktır" dedi.

"Ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptık"

Konuşmasında, Afyonkarahisar'a yapılan karayolu ve Yüksek Hızlı Tren yatırımlarına da değinen Bakan Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 980 milyon liraya yakın harcama yaptıklarını dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılına kadar il genelinde sadece 54 kilometre bölünmüş yol yapılmışken son 18 yılda bu uzunluğu 10 katın üzerinde artırarak, 575 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar'da 551 kilometresi devlet, 476 kilometresi de il yolu olmak üzere, toplam karayolu ağını bin 27 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar karayolu ağımızın yüzde 60'ına yakını bölünmüş yol standardında yaptık. Tüm bu yatırımlara ilaveten Afyonkarahisar'da devam eden 4 adet karayolu projesi için 822 milyon liralık kaynak ayrılmıştır" diye konuştu.

"Ankara-Afyon-İzmir YHT'de yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettik"

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT projesinde yüzde 40'a yakın ilerleme sağladıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TCDD Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü altyapı çalışmalarında yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettik. Projenin kalan altyapı, üst yapı ve elektromekanik işleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Projenin Çalışmalarında Afyon- Banaz arası 80 kilometre altyapı ikmal çalışması, Hatipler Geçişi 6,6 kilometre altyapı çalışması, Manisa Kuzey Geçişi 14,9 kilometre altyapı işleri, Salihli Geçişi 30 kilometre altyapı süreci, Polatlı-Afyon 152 kilometre altyapı ikmal işleri, Polatlı- Konya geçişi 5,5 kilometre altyapı olmak üzere, 289 kilometre altyapı işi yapacağız. Altyapı projemizin ihalesini 6 Ekim 2020 tarihinde imzaladık. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacaktır. Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e bağladığımız bu önemli projemiz sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3.5 saate indireceğiz."

"18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur"

Yatırımları istemeyen bir takım mihrakların olduğunu ancak buna rağmen gece gündüz çalıştıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu ülkede ne zaman, halkı ile bütünleşen, halkının derdini dert edinen, gece-gündüz halkı için çalışan kadrolar çıksa, ülkemizi kıskanan, çekemeyen, bir adım ileriye gitmesini istemeyen kişi ve mihraklar olmuştur.

Ulaştırma ve altyapıda olduğu gibi, enerjide, tarımda, hayvancılıkta, savunma sanayinde ve ekonomimizdeki gelişmeler karşısında, kumpas, abluka, ambargo, vekalet savaşları gibi türlü yollarla yolumuzu kesmek istiyorlar. Ancak bilmiyorlar ki 18 yıldır millet ne istediyse o olmuştur" dedi.