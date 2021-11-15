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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak"

15.11.2021 13:08

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarının her gün hız kazanarak devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarının her gün hız kazanarak devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir- Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un, sürdürülebilir yeni nesil bir ulaştırma sistemi oluşturulmasında önemli bir görevi yerine getireceğini, mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünün güçleneceğini, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacağını ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacağını anlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımına 2013'te başlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, şu anda Kınalı'dan giren bir aracın 400 kilometre yol kat ederek Sakarya Akyazı'ya kadar otoyoldan çıkmadan gidebildiğini bildirdi.

Otoyolun İstanbul'un ulaşımına sağladığı katkılardan bahseden Karaismailoğlu, hızlı, konforlu ve emniyetli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturduklarını, trafikte beklemeden kaynaklanan akaryakıt ve zaman kayıplarının önüne geçtiklerini dile getirdi.

"Kuzey Marmara Otoyolu 445 kilometreye ulaşacak"

Bakan Karaismailoğlu, her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarının arttığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla cevap vermek adına; Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Başakşehir, Ispartakule ve Hadımköy kesimini de dahil ettik. 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy Nakkaş kesimiyle otoyolun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Başakşehir-Hadımköy Nakkaş yoluna Hasdal-Başakşehir Kavşağı yoluyla doğrudan bağlantı sağlayacağız. Başakşehir, Kayaşehir Ispartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip noktası Mahmutbey Kavşağındaki yoğun trafik oldukça rahatlayacaktır."

Karaismailoğlu, Hasdal'dan giren sürücülerin kesintisiz bir şekilde sırasıyla Alibeyköy-Habibler-Başakşehir-Sazlıbosna Kanal Köprüsü-Bahçeşehir (Ispartakule) üzerinden Hadımköy'de Kuzey Marmara otoyoluyla tekrar entegre olacağını anlattı.

"Hem otoyol hem de köprü çalışmaları hız kazanarak devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Hadımköy kesiminin en önemli yapısının Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü olduğunu belirterek, 2x4 şeritli, 440 metre orta açıklığa ve 210 metre yan açıklığa sahip köprünün 196 metre yüksekliğinde iki adet kulesinin bulunacağını söyledi.

Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre uzunluğundaki Sazlıdere Köprüsü'nün yaklaşım viyadükleriyle beraber 1.618 metrelik bir açıklığa sahip olacağını bildirdi.

Hem otoyolun hem de köprünün yapım çalışmalarının her geçen gün hız kazanarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule arası hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz."

"Kanal İstanbul'un önemini muhalefet anlamadı ya da anlamak istemiyor"

Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısının aralanacağı Kanal İstanbul'un ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamle olduğunu belirterek, Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülke hizmetine sunulacağını bildirdi.

İstanbul Boğazı'ndaki yoğunluğa dikkati çeken ve gemilerin bekleme süresinin her geçen gün arttığına değinen Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kanal İstanbul'un hem Türkiye hem de Türk boğazlarını kullanan ülkeler için ne kadar önemli olduğunu tüm gerçekleriyle paylaştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Herkesin gıptayla baktığı projeleri kamu kaynakları veya özel sektör iş birliği ile bir bir tamamlıyoruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünleşme odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye hız kesmeden devam edeceğiz."

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak" - Son Dakika
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