Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

02.04.2022 13:26

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatında incelemede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanında Malatya Valisi Aydın Baruş ve il protokolünce karşılandı.

Daha sonra Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatına geçen Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İnşaatta inceleme yapan Karaismailoğlu, şantiye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi

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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2022 Akçadağ'da korkutan yangın Akçadağ'da korkutan yangın

Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binası inşaatını inceledi - Son Dakika
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