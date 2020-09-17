Bakan Karaismailoğlu: "Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni en kısa sürede çıkaracağız" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni en kısa sürede çıkaracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-scooter, e-bisiklet ve motorlu scooter gibi bireysel ulaşım araçlarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda hazırlanacağını belirterek, "Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni, tüm paydaşların görüşlerini alarak, en kısa sürede çıkarmış olacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-scooter, e-bisiklet ve motorlu scooter gibi bireysel ulaşım araçlarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda hazırlanacağını belirterek, "Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni, tüm paydaşların görüşlerini alarak, en kısa sürede çıkarmış olacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Wyndham Oteli'nde düzenlenen "Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, mikro hareketlilik araçlarının ulaşımın geleceğindeki önemine değindi.

Bakanlık olarak, e-scooter konusunda sektörün temsilcileri, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "En son 11 Eylül'de İstanbul'da Mikro Hareketlilik Sistemleri Ortak Akıl Toplantısı'nı düzenledik. Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni, tüm paydaşların görüşlerini alarak, en kısa sürede çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Bakanlığın tüm ulaşım hatlarına ilişkin yaklaşımının, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliği ve hareketliliğin artırılması, yol kapasitesi ve enerjinin verimli kullanılması ile çevreye verilen zararın azaltılması gibi konular olduğunu söyledi.

Akıllı ulaşım sistemi vurgusu

Karaismailoğlu, 2020-2050 döneminde ulaşıma yönelik talebin yolcu sayısı ve mesafe açısından 2 katına çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde artan nüfusa paralel olarak, kent içi ve şehirlerarası ulaşım ve iletişim trafiği son dönemlerde katlanarak artıyor. Ulaşımda bu yoğunluğu karşılamak ve yönetmek için yerli ve milli bilişim-iletişim imkanları ile desteklenen verimli, güvenli, yenilikçi, dinamik, çevreci ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım sistemi en önemli gerekliliklerden biri oldu."

Karaismailoğlu, bu amaçla, tüm paydaşların katılımıyla Bakanlığın koordinasyonunda "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"nı hazırladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eylem planımız kapsamında yer alan stratejik hedeflerimizden birisi de yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturmak ve buna bağlı olarak mikromobilite araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını desteklemek. Sorumluluğunu büyükşehir belediyelerinin üstlendiği, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde hazırlanan planın genel koordinasyonu da Bakanlığımız tarafından yürütülüyor."

"Ülkenin her noktasını birbiriyle ve dünyayla bağladık"

Son 18 yıldır kapsamlı bir ulaşım ve altyapı hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'ye mega projeler kazandırdıklarını, ülkenin her noktasını birbiriyle ve dünyayla bağladıkların dile getirdi.

Yatırımların, ülkenin büyük hedeflerine destek vermek ve bütünsel kalkınmaya sağlam temeller oluşturmak üzere çağdaş bir vizyonla devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ulaşım yatırımlarımızda, emniyet ve konfor kadar akıllı ve çevreci çözümleri ön planda tutuyoruz." dedi.

Tamamlanan 1. ve 3. kesimi hizmete açılan Ankara- Niğde Otoyolu'nun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ankara-Niğde Otoyolu, fiber optik hatları, trafik sensörleri, meteoroloji ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, akıllı ulaşım yönetim ünitesi ve ana kontrol sistemleri ile yerli ve milli altyapılı Türkiye'nin en akıllı yoludur. Bu sayede otoyolumuzda üst düzeyde bir sürüş güvenliği sağlanmış, kaza riski minimuma indirilmiştir. Mesafe ve zamandan tasarruf yapılırken, çevre duyarlılığı ön planda tutulmuştur. Yolumuzun tamamı devreye girdiğinde yıllık ortalama 127 milyon 550 bin litre daha az akaryakıt tüketeceğiz. Çevreye 318 milyon 240 bin kilogram daha az karbondioksit salınacak. Çevreye daha az karbondioksit salınmasıyla hem daha temiz bir havaya kavuşacağız hem de 19 milyon liralık kaynak vatandaşımızın cebinde kalacak."

Konuşmaların ardından yarışmada ödül almaya hak kazanan belediyelere ödülleri takdim edildi.

Bakan Karaismailoğlu: Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni en kısa sürede çıkaracağız

Adil Karaismailoğlu, Bisiklet, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni en kısa sürede çıkaracağız' - Son Dakika Ekonomi

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