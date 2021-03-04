Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu'nun açılış programları şehit askerler nedeniyle ertelendi
04.03.2021 22:11
Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın ve cumartesi günü katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan açılış programları, bugün şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe tehir edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarın ve cumartesi günü katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan açılış programları, bugün şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe tehir edildi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Karaismailoğlu'nun yarın Şanlıurfa'da, cumartesi ise Batman'da tamamlanan projelerin açılış törenleri bugün askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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