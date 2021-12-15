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Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

15.12.2021 16:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin "zorunlu" molasını bitirdiklerini belirterek, "Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin "zorunlu" molasını bitirdiklerini belirterek, "Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, 1856'da İzmir- Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demir yollarının milletin acı, sevinç, ayrılık ve kavuşmalarının tarihini bağrında taşıdığını söyledi.

Trenlerin, o günlerden itibaren geçen sürede yalnızca yük ve yolcu taşımadığını, birlik ve beraberliği sağlayan değerleri de taşıdığını dile getiren Karaismailoğlu, öğrencileri okullarına, askerleri ailelerine, sevenleri birbirine kavuşturduğunu aktardı.

Doğu Ekspresi'nın her şeyden önce Anadolu kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Turistik Doğu Ekspresi, ülkemizin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıkmıştı. İlk seferinden itibaren 368 sefer gerçekleştirerek toplamda 483 bin 920 kilometre yol katetti. Seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçilen Doğu Ekspresi güzergahında, fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar her kesimden binlerce yolcu seyahat etti." diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020'nin Mart ayı ortasından itibaren seferlere istemeyerek ara verdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Bugün ise Turistik Doğu Ekspresi'mizin zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz. Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Doğu Ekspresi eşsiz gezi ve manzara şöleni sunuyor"

Karaismailoğlu, Ankara'dan Kars'a uzanan 1300 kilometrelik parkurun yaklaşık 31,5 saatte tamamlandığını belirterek, hem vatandaşlara hem de ülkeye gelen konuklara eşsiz gezi ve manzara şöleni sunulduğunu kaydetti.

Yolcuların Türk mutfağının farklı lezzetlerini tadarken, tarihi ve kültürel değerleri de görme imkanına kavuştuğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Trenimiz, sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Kayseri, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsat. Ankara-Kars arasında İliç ve Erzurum'da, Kars-Ankara arasında Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Trenimiz, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani arkeolojik alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Doğu Ekspresi bize, adeta Türkiye fotoğrafı sunuyor."

Türkiye'deki demir yolu kültürünü ve faaliyetlerini, demir yollarının hikayesini de gençlere, tarihi dokuya giden en güzel güzergahlarda anlatacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, birlikte gastronomi, doğa ve kültür keşfine çıkılacağını söyledi.

Farklı pek çok turistik rotaları da hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesinde, neredeyse yarım asır boyunca demir yollarının ihmal edildiğini, tabiri caizse çivi çakılmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reform başlattıklarını söyledi.

"Demir yolundaki gelişmeler, vatandaşların seyahat tercihlerini etkiledi"

Doğu Ekspresi'nin son dönemde bu kadar rağbet görmesinin ardında gelişen demir yolu sektörünün yeni yüzü ve yeni vizyonunun yattığını dile getiren Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığında yaşanan gelişmelerin, vatandaşların seyahat tercihlerini de etkilediğini kaydetti.

Türkiye'nin geleceğine heykellerle değil, demir yolu ağını millileştirerek yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Demir yollarının Türkiye için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine demir yollarını ayağa kaldırıyoruz. Bir yandan Türkiye'yi uluslararası üretim ve lojistik üssüne dönüştürüyoruz. Diğer yandan da ekonomiden kültüre her alandaki gelişmişliği ülke sathına yayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu'nun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyenleri Doğu Ekspresi ile yolculuğa davet eden Karaismaloğlu, daha sonra trenle Elmadağ Garı'na kadar seyahat etti.

Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı
Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Doğu Ekspresi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, seferlerine yeniden başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı - Son Dakika
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