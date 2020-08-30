Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulundu

Son dakika politika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulunarak, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulunarak, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karaismailoğlu, 22 Ağustos'taki sel felaketinin yaşandığı Giresun'da çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki faaliyetleri yerinde denetleyen Karaismailoğlu, şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımları da planlıyor.

Bakanlığının uhdesindeki tüm çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi'nin çizgi çekimi çalışmalarını yerinde takip etti.

Kentte hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle sürdürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Devletimiz Giresun'umuzun yanında." dedi.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulundu

Adil Karaismailoğlu, Giresun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, selden zarar gören Giresun'da incemelerde bulundu - Son Dakika


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