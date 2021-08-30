Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle ilk olarak temizlik çalışmaları devam eden Pazarcık Özel Eğitim Meslek Lisesi binasını ziyaret etti.

Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağıköy'de inceleme yaparak, bir süre sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaismailoğlu, köyde kendisini karşılayan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti. ???????