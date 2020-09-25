Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz

Son dakika habere göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz.

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz. Türkiye için üretiyoruz. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz nereden nereye geldi, bunu herkes görüyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da, tarihi taş binadaki büyükşehir belediyesini, ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, kent meydanındaki esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunup, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trabzon genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değerli yatırımlarının olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bunların bir an önce bitirilmesi için bugün gerekli istişarelerde bulunduk. İnşallah buradaki arkadaşlarımızı bilgilendirmek, hem de buradaki yerel yönetici arkadaşlarımızla toplantılarımızı yapmak, hem de arazide çalışan çok değerli arkadaşlarımıza moral ve motivasyon vermek, işleri hızlandırmak için buradayız. İnşallah bugün Trabzon'un geleceği için önemli adımlar atacağız. Trabzon ülkemizin gözbebeği, en önemli illerimizden bir tanesi. Trabzonlu hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Biz de o doğrultuda Trabzonluların istedikleri projeleri bir bir gerekli planlamaları yaparak onların hizmetine sunacağız. Hep söylediğimiz gibi, bizim en büyük mutluluğumuz yaptığımız işleri vatandaşlarımız kullandığında onların duyacağı memnuniyettir. Onun dışında başka bir şey yok. Tüm derdimiz milletimizin duasını almak. Hep Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, vatana, millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de nasibimizi buralarda, vatandaşımızın memnuniyetinde arıyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ'Türkiye için ürettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin başarısını hiç kimse inkar edemez. İnşallah bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Vatandaşımız, milletimiz, Trabzonlu hemşerilerimiz bize güvensinler. Biz buraya yakışan bütün projelerin hepsini tek tek zamanı geldiğinde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bölgeyi çok iyi bilenlerden biriyim. Burası bize çok şey verdi. Biz de burada kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz. Türkiye için üretiyoruz. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz nereden nereye geldi, bunu herkes görüyor. İnşallah bundan sonra bu artarak devam edecektir. 2023 vizyonu kalkınma planları doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Yine Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok şey yaptık ama bitmedi, yapacak çok şeyimiz daha var. Burada il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bir ekip halindeyiz. İnşallah birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz" dedi.DEMİRYOLU YANITIBakan Adil Karaismailoğlu, bir basın mensubunun Trabzon- Erzincan demiryolu projesinde bir değişiklik olup olmadığı ve projenin hangi aşamada olduğuna yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Fizibilite etüt çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce açıklanmış olan bazı hatlar var. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Biz oradaki projelerimizi devam ettiriyoruz. Fayda-maliyet analizleri yapılıyor. İnşallah bu fizibiliteler olumlu yönde başladığında yatırım programına teklif edeceğiz ve orada da tartışacağız. Sırf Trabzon için değil, ülkemizin her noktasında karada, havada, denizde, raylı sistemlerde çok derin çalışmalarımız var. Bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra uygulama aşamasına geçiyor. İnşallah Trabzon'a da bu hak ettiği yatırımları altını doldurarak planladığımız zamanda faaliyete geçireceğiz. Yani bu daha önce açıklanan demiryolu hattında burada tartışıldığı şekilde bir değişiklik söz konusu değil. Dediğim gibi bizim her nokta ile ilgili de çalışmalarımız var. Çünkü bunlar bir mastır plan çerçevesinde plan dahilinde yapılan işler. Demiryolu yatırımları, çok büyük maliyetleri ve çok büyük yatırım olan işler. Bunlar çok ağır yük getiren yatırımlar. Zamanı geldiğinde hepsi yapılacaktır. Bu doğrultuda herhangi bir sıkıntı olmadan ilerliyor işlerimiz"

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz

Adil Karaismailoğlu, Trabzon, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: Türkiye için üretiyoruz - Son Dakika

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