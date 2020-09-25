ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz. Türkiye için üretiyoruz. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz nereden nereye geldi, bunu herkes görüyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da, tarihi taş binadaki büyükşehir belediyesini, ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, kent meydanındaki esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunup, gazetecilerin sorularını yanıtladı.