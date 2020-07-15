Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı - Son Dakika
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
Son dakika habere göre Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, " Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.07.2020 17:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı - Son Dakika