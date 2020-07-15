Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı - Son Dakika

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı

Bakan Karaismailoğlu, " Türksat , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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