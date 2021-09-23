Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Karaismailoğlu: '(Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı) Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız' - Son Dakika