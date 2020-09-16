Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu: "Amacımız isteyen herkese yüzme öğretmek" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu: "Amacımız isteyen herkese yüzme öğretmek"

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporu her bireye aşılamak için hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporu her bireye aşılamak için hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Yüzme bilmeyen vatandaşlara yüzmeye öğretmek için ülke genelinde 100 portatif havuz kuran Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hedefi, 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmek.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hasan Doğan Stadı'nın bahçesinde kurulan portatif havuzda genç yüzücüleri ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mutluluk verici bir tablo. Mutlu olmamak mümkün değil. Bu güzelliklere şahit olmak, bu güzelliklerin içerisinde olmak hakikaten bize güç veriyor" dedi.

Ankara'da 9 tane portatif havuz kurduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Havuzlarımız dolu bir şekilde, pandemi koşullarında çalışmalarını devam ettiriyor. Erişilebilirliği artırmak adına hem yeni havuzlar inşa ederken hem de pratik olması sebebiyle portatif havuzlarımızı kuruyoruz. Türkiye genelinde 100 havuz, Ankara genelinde 9 havuz kuruldu" açıklamalarında bulundu.

Hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyonu aşkın kişiye yüzme öğretmek olduğunu belirten Kasapoğlu "Biliyorsunuz 2020 için bir milyon kişiye yüzme öğretme hedefi koymuştuk. İnşallah pandemiye rağmen bu hedefi aşacağız. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek. Yüzme bilmeyen kalmasın. Hamdolsun projemiz çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Spor bizim önemli iddialarımızdan bir tanesi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye her alanda zirveye oynuyor. Zirveye oynadığımız ve çok iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi spor" değerlendirmesi yaptı.

"İşte bu, projenin aksiyon almış hali"

Öncelikli hedeflerinin kadın ve çocuk sporcular olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Projelerin sadece söylemleri yok, icraatları var. İşte o da burada, gençler yüzme öğreniyor. Kadınlarımız, gençlerimiz bizim bu anlamda öncelikli kitlelerimiz. Toplumu spora yönlendirme konusunda kadınlarımızın misyonu çok mühim. Az önce ailelerimizle, kadınlarımızla görüştük. Bu anlamdaki çabalarımız da, 'Sporun Öncüsü Kadınlar' projemizde güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Mili sporcu yetiştirmenin en temel hedefleri olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Gençler neredeyse, çocuklar neredeyse biz oradayız. İşte bu proje o ifadenin aksiyon almış şekli. Üniversitelere, liselere açtığımız genç ofisler, yine 'gençler neredeyse biz oradayız' ifadesinin vücut bulmasıdır. Bu manada inşallah toplumun tüm fertlerini tesislerimizde yönlendirme, spora özendirme, teşvik etme ve bunun yanında tabii ki performansıyla dünyanın dört bir yanında müsabakalarda, olimpiyatlarda şanlı bayrağı gururla dalgalandıran sporcuların sayısını arttırma en temel hedeflerimiz ve bu doğrultuda da hamdolsun güçlü bir şekilde yürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörleri eşliğinde temmuz ayından itibaren başlayan ve haftanın 5 gününde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gençlere verilen yüzme eğitimlerinde Ankara özelinde 2 bin 500 gence yüzme eğitimi verildiği belirtildi. Ayrıca eğitimlerin eylül ayı sonuna kadar devam edeceği ve bir sonraki yaz sezonunda da faaliyete devam edeceği ifade edildi. - ANKARA

Ankara, Bakan, Yüzme, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu: 'Amacımız isteyen herkese yüzme öğretmek' - Son Dakika Spor

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