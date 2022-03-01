Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı

01.03.2022 10:38
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Amasyalı gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Amasyalı gençlerle bir araya geldi.

İki gün boyunca Ankara'da önemli yerleri ziyaret eden gençler, ziyaretlerinin son gününde bakanlık merkez binasını ziyaret etti.

"Gençler Bakanlığında" projesi kapsamında bakanlığın merkez binasında Amasya, Taşova, Suluova ve Merzifon Gençlik Merkezlerinden katılan 42 genç, toplantı salonunda bakanlığın gençlerle ilgili plan ve projelerini anlattığı sunumun ardından Bakan Kasapoğlu'yla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, sohbet havasında geçen buluşmada gençlerin merak ettiği konulara değinerek talep ve önerilerini dinledi. Ülkenin dört bir yanındaki gençlerle beraber olduklarını belirten Kasapoğlu, "Olağanüstü projeler ve hayal dünyaları olan gençlerimizle beraberiz. Bugün Amasyalı gençleri burada ağırlamak ne güzel bir duygu" dedi. Ayrıca gençlerin spor yapma kültürünü edinmelerinin önemine değinen Bakan Kasapoğlu, devlet olarak gereken koşulları ve altyapıyı hazırlamak için her türlü faaliyetin yürütüldüğünü belirtti.

Program sonrasında Bakan Kasapoğlu ve Amasyalı gençler, İstanbul Beyoğlu Gençlik Merkezi'nin hazırlamış olduğu konseri dinledi.

(Serdoğan Sıvacı/ İHA)

Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Amasyalı gençleri ağırladı

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Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Ankara, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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