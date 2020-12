Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu cimnastikçileri kabul etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.

Bakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, başkan vekili Emre Bağcı, milli cimnastikçiler Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan ve İrem Ökçün ile Ritmik Cimnastik Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Kasapoğlu, "Değerli şampiyonlar, burası sizin bakanlığınız. Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük mutluluk. Şampiyon olarak bakanlığımızdasınız." dedi.

Sporcuları başarıları nedeniyle ayrı ayrı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Muhteşem bir hikayeyi yazarak tarihte bir ilki yaşattınız. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınıza katkıda bulunan antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan kıymetli ailelerinizi, teknik ekip ve federasyon yönetimini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 'Her alanda iddiası olan bir Türkiye.' diye her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, sporcularımız da her branşta iddiaları bulunduğunu ve bu iddialarında da ne kadar haklı ve başarılı olduklarını ispat ettiler. Türk sporunun, gençliğinin ve kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz. Bizleri, ailelerinizi ve bu aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin sporcuları etkilememesi adına her türlü desteğin sağlanmasına özen gösterildiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Pek çok şampiyona ve müsabaka ertelenmişti. Evde kalınması gereken bir süreci yaşamıştık. Bize bu sürecin sporcularda motivasyon, kondisyon kaybı yaşatıp yaşatmayacağı soruldu. Bilakis biz de 'Bu süreci sporcularımız için bir imkan olarak değerlendireceğiz ve sporcularımız büyük bir motivasyonla bu süreçten çıkacaklar.' dedik. İş birliğimizi en üst düzeye çıkardık, destek sağlamaya çalıştık. İmkanları seferber ederek sporcuların yanında olduk. Sporcularımız da disiplin, azim ve direncinden asla taviz vermeyerek bu süreci imkanlarıyla en güzel şekilde değerlendirdi. Sizler bu aziz milletin hem bugünü hem de yarınısınız. Bizler de tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Elde edilen başarıların tesadüfü olmadığının ispat edildiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın sürecinde müsabakalar başladığı andan itibaren çok güzel sonuçları mutlulukla almaya başladık. Yüzmede Emre (Sakçı), serbest dalışta Fatma (Uruk), modern pentatlonda İlke (Özyüksel), ritmik cimnastikte de bugün sizlerleyiz. Ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirdiniz. Bunlar çok önemli başarılar ve başarıların tesadüf olmadığını da ortaya koydunuz. İnşallah 2021 yılının Haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonadaki kota mücadelesinden de alnınızın akıyla çıkacaksınız. Ülkemizin sporcu alt yapısına, doğru antrenör metotlarına ve uluslararası standartlardaki tesislere sahip olması, bu güzel tablonun en büyük sebepleri. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son 18 yıldır tüm Türkiye'yi etkisi altına alan spordaki tesisleşme devrimi, spora ve sporcuya, icraatla verilen değer, bu başarıları getirdi. Geçtiğimiz yıl milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı'nın hem madalya hem de kota elde etmeleri de tesadüfi başarı olmadığını gösterdi."

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin cimnastik branşı tarihinde en fazla sporcuyla katılacağına inandığını dile getirerek, "Türk sporu artık dünyanın gündeminde. Biz sporu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. 2019 yılı başarılarında bunu gördük, bugün de görüyoruz. Bugüne kadar başarımız olmayan branşlarda da sesimizin artık çok yüksek çıktığına şahit oluyoruz. Beni en çok heyecanlandıran, milyonlarca genç ve çocuğumuzun sizlerin bu başarılarınızı örnek alacak olmaları. Onlar da sizleri görerek spora adım atacaklar ve yarınlarımız sizlerin rol modelleri ile çok daha aydınlık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli Sporcu Bursu'nu müjdelemek istiyorum"

Sporla eğitimin bir arada yürütülmesinin kolaylaştırılması için sporculara burs sağlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "52 vakıf üniversitesi ile yaptığımız sözleşme neticesinde, başarılı milli sporcularımız için Milli Sporcu Bursu'nu müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Spora ayrılan zamanın eğitim hayatını etkilediğine değinen Kasapoğlu, "Sporcumuz, spora ayırdığı zamandan dolayı yeteri kadar üniversite sınavına hazırlanamadığı için, bu bursla istediği bölüme gitme, ücretsiz okuma imkanına sahip olacak. Tıp, mühendislik, hukuk, işletme, iktisat gibi istediği bölümde okusun diye burs imkanı sunduk. Bugün sizler Avrupa Şampiyonası'nın altın madalyalı gençleri, bu bursu hak ettiniz. Eğitim hayatınız için hayırlı olmasını diliyorum. Bizler eğitim ve sporun birlikte yürümesi, birbirine engel olmaması noktasında bundan sonra da var ise engelleri ortaya kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Ankara'ya yeni bir cimnastik merkezinin yapılması için de çalışmalara başlandığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'da çok modern bir eğitim ve kamp merkezimizi bitirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde açacağız. Ankara'mıza da tam fonksiyonlu bir cimnastik merkezi kazandırmak için adımlarımızı attık. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Başta siz değerli sporcularımızı, hocalarımızı, federasyon başkanımız Suat Çelen'i ve ekibini de gönülden kutluyorum." dedi.

Milli cimnastikçiler de Bakan Kasapoğlu'na kabulü, destekleri ve kendilerine burs imkanı tanındığı için teşekkür etti.

Çelen: "Bu madalyalar sorumluluğumuzu arttırdı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporculara sağlanacak burs imkanından ötürü Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederken, "Kabulünüz öncesinde sporcularımıza, 'Bir talebiniz olacak mı?' diye sormuştum. İki talep söylemişlerdi. Siz iki talebin de bugün burada müjdesini verdiniz. O bakımdan çok mutluyum. Bir tanesi tesis, diğeri eğitimdi." diye konuştu.

Ritmik cimnastiğin sadece kadınların yaptığı bir spor olduğunu hatırlatan Çelen, "Artistik cimnastikte gelen madalyalarımız vardı ama Türkiye Cimnastik Federasyonunun Avrupa'da hiç altın madalyası yoktu. Kızlarımız ilk altın madalyamızı almış oldular. Bu madalyalar sorumluluğumuzu arttırdı. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Mersin'de de aynı başarıyı elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ritmik Cimnastik Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan ise elde ettikleri başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bir ilki başardık, ritmik cimnastiği tanıttık. Kadın sporu da olduğu için bu çok önemli. Şampiyonluk sürpriz oldu açıkçası. Çok mutluyuz. Birincilik çok kıymetli. Bundan sonraki hedefimiz de olimpiyatlar. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na labut aleti ile imzalı milli takım forması takdim edildi.