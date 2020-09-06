Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven'i kutladı
Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Genç pilotumuz her zaman olduğu bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ayhancan Güven'in bundan sonraki spor hayatında da önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Milli sporcumuzun bu önemli derecesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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