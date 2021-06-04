Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Günü'nde gençlerle bisiklet sürdü - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla ilan ettiği 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde gençlerle bisiklet sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, bisiklet kullanımının çevreye ve insan sağlığına pozitif katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyanın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun anlaşıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Dünyamızın ve canlı yaşamının devamı açısından, fosil yakıtlardan uzaklaşıp, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini son bir yılda çok iyi anlamış bulunuyoruz. Bununla beraber her vatandaşımız, hastalıklara karşı dirençli bir beden için, sağlık için, geleceğimiz için aktif hareket halinde olmalı." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, bisiklet sporuna hükümet olarak büyük önem verdiklerini ve devlet projesi olarak yaklaştıklarını vurgulayarak, "Dünyanın Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet maratonunu Türkiye olarak 56 yıldır gerçekleştiriyoruz. Ülke olarak bisiklette büyük adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız, Türkiye'nin ilk olimpik veledromu hızla yükseliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesabından 100 adet bisiklet hediye edeceğini de duyurdu.