Son dakika haber: - Bakan Kasapoğlu, "Gençlere önem veriyoruz" - Son Dakika

- Bakan Kasapoğlu, "Gençlere önem veriyoruz"

Bakan Kasapoğlu'nun Balıkesir ziyareti devam ediyor

BALIKESİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun geçen Balıkesir programının 2. gününde Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu AK Parti il Başkanlığını ziyaretinde, "Gençlerimize çok önem veriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun geçen Balıkesir programının 2.gününde ziyertelerine devam etti. Bakan Kasapoğlu ilk olarak Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Balıkesir Valiliğinde Vali Hasan Şıldak, AK Parti il Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir AK Parti milletvekilleri İl protokolü karşıladı. Bakan Kasapoğlu valilik ziyareti sonrası sokaklarda vatandaşlarla selamlaşarak AK Parti il Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran toplantı salonunda basın mensuplarına Bakan Kasapoğlu'na 2 günlük ziyareti için teşekkür ederek, Balıkesir'de yaptığı açılış ve temel atma törenleri ile ziyaretleri için teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu'da yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de çok keyifli, çok bereketli hem ülkemiz adına hem şehrimiz adına ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ben ilk önce siz yol arkadaşlarımıza bize ev sahipliği yaptığınız için en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Balıkesir ve ilçelerimiz için seçimler öncesi vermiş olduğumuz sözler vardı. Onları bir bir gerçekleştireceğiz. AK Partinin eser üreten siyasetinin üreten taş üstüne taş koyma siyasetini devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şarkı ilelebet devam edecek. Gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, gençlerimiz kadınlarımız için kadın odaklı spor politikamız var. Her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor. Önceliği kadınlara vereceğiz. İnşallah yarınların Balıkesir'inde tüm Balıkesir sathında çok önemli kadın sporcularını ve çok önemli bilim ve iş insanlarını yetiştireceğiz ben buna inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda el ele vererek, omuz omuza vererek çok yukarılarda olacak bunun müjdelerini veriyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun son ziyareti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde ki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.