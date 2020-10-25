Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor

25.10.2020 18:03
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın Hakkari'ye geleceği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın Hakkari'ye geleceği belirtildi.

Hakkari'deki Zap Nehri'nde yapılacak olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na katılmak üzere kente gelecek olan Bakan Kasapoğlu'nun ilk olarak valilik, belediye, AK Parti İl Başkanlığı, şehir stadyumu, kayak merkezi ve daha sonrada Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'ta rafting açılış programına katılacağı öğrenildi.

Hakkari Belediyesi ekipleri Kent Park'ta temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürürken, il dışından gelen ekipler ise program için sahne kurma çalışması başlattı.

(İHA)

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor

Mehmet Kasapoğlu, Zap bölgesi, Hakkari, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Kasapoğlu Hakkari'ye geliyor - Son Dakika


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