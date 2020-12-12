Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum"