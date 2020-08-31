30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Altıntaş Belediyesi'ni ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Valimiz Ali Çelik ve Milletvekilimiz ile birlikte Altıntaş Belediyemizi ziyarette bulundular. Daha önceki yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ettik. Yeni projelerimizi iletme fırsatı bulduk. Altıntaş Belediye Gençlik Spor'un 43 numaralı formasını hediye ettik. Yapacak olduğu yeni yardımlardan dolayı kendilerine, Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)