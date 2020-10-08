Bakan Kasapoğlu'ndan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası'nda rakibi Sırbistanı 3-1 yenerek finale yükselen 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı eleyerek namağlup finale çıkan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum.

Milletimize büyük sevinç yaşatan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, yarınki final maçında başarılar diliyorum."

(İHA)