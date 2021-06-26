Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı tebrik mesajı şöyle: "Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Spor Toto Süper Lig'in tek kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'ya, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemde başarılar diliyorum."