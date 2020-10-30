Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, Dilay Kemer 'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Dilay Kemer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür