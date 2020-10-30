Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, Dilay Kemer'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, "Dilay Kemer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dilay Kemer'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı - Son Dakika