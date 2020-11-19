Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan dünya rekortmeni Fatma Uruk'a tebrik
19.11.2020 21:22
Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da üç gün boyunca dünya rekoru denemeleri gerçekleştirerek yeni rekorların sahibi olan serbest dalışçı Fatma Uruk'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika
'da üç gün boyunca dünya rekoru denemeleri gerçekleştirerek yeni rekorların sahibi olan serbest dalışçı Fatma Uruk'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Meksika'da dünya rekoru denemeleri için uzun süredir çalışmalarını sürdüren rekortmen sporcumuz hedefine ulaşarak üst üste üç dünya rekoru kırdı. Fatma Uruk kardeşimizin hedefine ulaşma noktasında göstermiş olduğu çaba ve aldığı başarılar bizleri gururlandırmıştır. Bizler, Bakanlık olarak her zaman yanında olacağız. Sen yeter ki yeni rekorlar için yola çık."
- Olacağız
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