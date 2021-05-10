Son dakika! Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda madalya kazanan milli atletleri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında, "Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden milli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye, tarihinde en fazla madalyayı kazanarak Avrupa Atmalar Kupası'nda bir ilke daha imza atarak takım halinde ilk kupasını alan sporcularımız göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Avrupa Atmalar Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa Atmalar Kupası'nda bireyselde 3'ü altın 5 madalyanın yanı sıra kadınlar 23 yaş altında takım halinde şampiyonluk elde etti.