Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle birinci olarak Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında 55.74 saniyelik derecesiyle birinci olarak Avrupa rekoru kıran mili yüzücü Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." - ANKARA