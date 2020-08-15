Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz'a tebrik - Son Dakika

"Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı Beyazlı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Mecnun Otyakmaz için kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demir Grup Sivasspor 'un yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mecnun Otyakmaz 'ı tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:27

Kaynak: İHA

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