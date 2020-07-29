Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarında finalde rakibini yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: " Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 2. Lig play-off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tuzlaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."