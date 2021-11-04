SPOR Bakan Kasapoğlu: Nevşehir'de sportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu: Nevşehir'de sportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız

Nesrin AYDIN YALDIZ-Burak TEKİN/ANKARA,(DHA)-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir'de sportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'e gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen protokole Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ilgililer ve gençler katıldı.

Bakan Kasapoğlu, gençlik ve spor yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanını saran gençlik ve spor yatımlarımızın, bitmeyen devrimlerimizin bugünkü durağı Nevşehir. Şehrimize yeni, modern tesisler, eserler kazandıracağız. Birlikte gençlik ve spor altyapısını yepyeni boyuta taşıyacağız. Nevşehir'de sportif faaliyetleri ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in en güzel yatırımları hak ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, '2002 öncesi Nevşehir'de 12 tesis var iken bugün bu tesisler 28'e yükseldi. Var olanları da yeniledik. 2002'de sadece bir yurt vardı, bugün o 452 olan yurt kapasitesi 1 olan yurdu tam 10 misline çıkararak kapasitesini de 7 bin seviyesinin üstüne çıkardık. Nevşehir merkezde 2 bin 500 kişilik bir spor salonu yapacağız. Spor lisesi yapacağız 16 derslikli spor lisesi, yarı olimpik yüzme havuzu, portatif yüzme havuzları, yeni gençlik merkezleri, spor sahaları, okullarda spor mekanları, 32 semt sahası, tenis kortları, basketbol voleybol sahaları kazandırıyoruz. Hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Nevşehir'imiz için stat çalışmalarına start verdiğimizi de müjdelemek istiyoruz. Bu projemizi de güçlü bir sinerji ile Nevşehir'e kazandıracağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

İmzalanan protokolle Nevşehir'e yapılacak gençlik ve spor yatırımları şöyle aktarıldı:

"Bir adet 2500 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet 16 derslikli spor lisesi yapımı, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık portatif yüzme havuzu yapımı, 1 adet gençlik merkezi yapımı, 1 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası, 4'lü çelik soyunma odası, 500 seyircili portatif tribün ve aydınlatmasının yapımı, 1 adet futbol sahasına 6 kulvarlı tartan atletizm pisti yapımı, 1 adet 250 seyircili spor salonu yapımı, 4 okulun bahçesine spor salonu yapımı, 4 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 4 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 32 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 1 adet kapalı tenis kortu yapımı, 3 adet tenis kortu yapımı, 23 adet basketbol, voleybol sahası yapımı, 1 adet bisiklet yolu yapımı, 200 adet basketbol potası yapımı, 8 adet spor tesisinin bakım onarımı."