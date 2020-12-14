Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (1)

14.12.2020 23:21
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (1), System.String[]

Son dakika politika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 18 yılda yüzde 284 oranında kapasite artışı gerçekleştiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 18 yılda yüzde 284 oranında kapasite artışı gerçekleştiğini bildirdi.

Kasapoğlu, Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin sunumuna, Kovid-19 tedavisini tamamladığını anımsatarak, destekleri ve dualarıyla yanında yer alanlara ve emek sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere duyduğu minneti dile getiren Kasapoğlu, bu süreçte Meclis çalışmalarını aksatmayarak, millete olan sorumluluğunu güçlü bir şekilde yerine getiren TBMM'ye de teşekkürlerini iletti.

Kasapoğlu, karantina sürecinin kahramanlarından birinin de bakanlığına bağlı yurtlar olduğuna işaret ederek, yurtların karantina sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine imkan sağladığını vurguladı.

Yurtların bu süreçte sadece öğrencilerin değil, milletin yuvası olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu anlamda pek çok problemin üstesinden gelemeyen, yaptıkları uygulamalarla sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olma gereklerinden birini daha başarıyla güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 binden fazla vatandaşımızı bir ev sıcaklığında hamdolsun ki ağırladık."

Yurtların sağlık çalışanları, Adalet Bakanlığı personeli, askeri personel ve tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşlar için de tahsis edildiğini anlatan Kasapoğlu, "Gururla ifade etmeliyim ki, hızlı ve pratik bir çözüm gerektiren anlarda olağanüstü bir altyapıyı bize sunan yurt altyapımız, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takibi ve 18 yılda yatırım hamlelerinden, yıldızlarından bir tanesidir. Elimizi güçlendiren en önemli husus, yurt yatırımlarının sadece öğrencilere yönelik olarak değil, gerektiğinde her tür ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış, planlanmış ve inşa edilmiş olmasıdır."

"Yurtlarımız, depremlerde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet sundu"

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, pandemi sürecinde yurtlardaki öğrencilerin, barınmadıkları dönemdeki ödemelerini iptal ettiklerini, kredi ve burs ödemelerini kesintisiz sürdürdüklerini kaydetti.

Yurtların, Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde, ihtiyacı olan vatandaşların hizmetine sunulduğunu anlatan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin de halkın her daim hizmetinde olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, müsabakaların gerçekleşmediği süreç içerisinde sporcuların kondisyonlarını, vücut sağlıklarını ve motivasyonlarını korumak ana hedeflerinden biri olduğunu ve bunu da başardıklarını vurguladı.

Şartlar ve koşullar ne olursa olsun devletin tüm imkanlarını gençler, sporcular ve tüm millet için seferber etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemiz, dünyadaki gelişmelerle yakından ilgilenen, düşünen, üreten, cesur, zeki, hayata adalet ve vicdan penceresinden bakan bir gençliğe sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bağımsız karar alabilen, sorumluluklarına sahip çıkan, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, farklılıklarla temas eden, insana ve çevreye ilişkin meselelerle ilgilenen, üreten bir gençlik için çalışıyor, üretiyor, gayretler ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse gençlerin umutlarını karartmasın"

Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin genç ve gençler için var olan; 18 yıl boyunca gençlerin fikirleriyle, enerjileriyle, gayretleriyle üretmiş, taş üstüne taş koymuş; gençlerden aldığı bu güçle aziz millete hizmet etme şerefine nail olmuş bir parti olduğunu söyledi.

Gençlerle olan yol arkadaşlığında, tecrübelerle onlara kılavuzluk etmeye çabalarken onlardan da her gün yeni bir şey öğrendiklerini ifade eden Kasapoğlu, bu vesileyle de devletin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte sürekli güncellediklerini, geliştirdiklerini anlattı.

Gençlerin farkında olduklarını, gençliğin umut olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin gücü arttıkça beyin göçünün tersine döndüğünü ifade etti. Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık dünyanın en iyi mühendisleri, en iyi hekimleri, en iyi öğretmenleri, gençleri, sporcuları, bilim adamları burada. Lütfen kimse gençlerin umutlarını karartmasın. Şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, gençlere değer veren, gerçekten seven ve gençler için üreten bir liderin öncülüğünde Türkiye artık karanlık bir tünelden çıkmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var artık. Bunun ne demek olduğunu en çok gençlerimiz biliyor, hissediyorlar. Devlet bütün vatandaşlarını kucaklayınca, bölgesel adaletsizlikler ortadan kalkınca, üniversite kapıları herkese açınca, bu ülkenin evlatlarını kimse kandıramıyor, kandıramayacak. Gençlerimiz eğitimle, sosyal imkanlarla, sanatla, sporla iç içe yetişiyorlar ve dünyanın her yerinde ülkemizi, şanlı bayrağımızı en güçlü şekilde temsil ediyorlar."

"Kadın sporcu oranı yüzde 22,5'ten yüzde 41'e çıktı"

Bakan Kasapoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde özellikle kadınlara yönelik çalışmalar bağlamında sporda gelinen noktanın gurur kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Kadın sporcuların hemen hemen tüm branşlarda başarılara imza attığını anlatan Kasapoğlu, "Yüzde 22,5'ten yüzde 41'e çıkan kadın sporcu oranı var Türkiye'de." diye konuştu.

Kasapoğlu, kadın sporcuların tesadüfi olmayan bu başarılarının gelecekte artarak devam edeceğine dikkati çekti.

AK Parti hükümetlerinin her alanda gerçekleştirdiği devrimlerle bugün başarıya giden yolda asla vazgeçmeyen kadınların önünde hiçbir engel olmadığını kaydeden Kasapoğlu, "Kadınlarımızın hayatlarını bir korku içerisinde yaşamalarına neden olanlara, onları şiddet ve istismara maruz bırakmaya çalışanlara karşı da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Kadına şiddetle mücadelede hep birlikte samimi bir tutum içerisinde olmalıyız." dedi.

"Bu tesislerde ruh var"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bütçe görüşmelerinde bazı milletvekillerinin karanlık bir tablo çizme gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, "Gençlere mutsuzluk, umutsuzluk virüsünü bulaştırmayalım. Bunu yapmayalım." sözlerini sarf etti.

Milletvekillerini yurtlarda, kamplarda ve genç ofislerinde gençlerle birlikte olmaya çağıran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Şikayet etme zamanı değil, umutsuz tablo çizme zamanı değil, umut aşılama zamanı, bir ve beraber olma zamanı. Biz bu ülkenin hangi karanlık tablolardan bugünlere geldiğini iyi biliyoruz. Bu kürsüde bu ülkenin genç ve kadın bir milletvekilini haddini bildirmeye çalışanları, 'Bu kadına haddini bildirin.' diyenleri hatırlıyoruz. Bu ülkede başörtüsünden dolayı okul kapılarında peruğa muhtaç olanları, okullarına tuvaletten banyodan girenleri biliyoruz, katsayı engeliyle üniversiteye giremeyen öğrencileri biliyoruz. Ama biz hiçbir şekilde kin gütmüyoruz. Biz yarınlarda bu ülkede bu tabloların bir daha yaşanmaması için buradayız. Bu aydınlık tablonun devamı için buradayız. Bu ülkenin gençleri, hangi mezhepten, inançtan, düşünceden olursa olsun; hangi kıyafetle hangi yaşam tarzıyla kendini ifade ediyor olursa olsun, onların bir arada olmasından bu ülkenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmasından yanayız. Onun için gayret gösteriyoruz. Gelin siz de bu anlamda bizimle beraber olun."

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 18 yılda yüzde 284 kapasite artışı görüldüğünü belirterek, "Tesislere 'beton' dediler. Bu tesislerde ruh var, gönül var, alın teri var." diye konuştu.

Yurtların fotoğraflarını gösteren Kasapoğlu, bu tesislerin otellerle rekabet edebilecek konforda ve donanımda olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, spor tesislerine ilişkin fotoğrafları gösterirken de bu tesislerde Türkiye'nin gururu olacak sporcuların yetiştirileceğini dile getirdi.

(Sürecek)

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Bakan, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini sundu: (1) - Son Dakika


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