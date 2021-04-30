Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycanlı mevkidaşı Rahimov için taziye mesajı yayınladı
30.04.2021 23:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Yaptığı paylaşımda vefat eden Bakan Rahimov'un Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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