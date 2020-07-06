Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesini 180 binden 700 bine çıkardık
Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü imza törenine katılmak, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Malatya'ya gelen Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü imza törenine katılmak, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Malatya'ya gelen Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kasapoğlu, Beydağı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı. Kasapoğlu daha sonra İnönü Üniversitesi'nde yapımı devam eden İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt kapasitesini son 18 yılda 180 binden 700 bine çıkarttıklarını kaydederek, "Bakanlık olarak son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle, engin vizyonuyla yurt noktasında ülkemizi çok ciddi bir aşamaya getirdik. 180 bin kapasiteden 700 bin kapasiteye. Hakikaten yurtlardaki imkanların sadece barınmayı değil adeta öğrencimiz için ikinci bir üniversite olması yönünde pek çok imkanı içerisinde bulunduran konforuyla gençlerimize sunmak bizim için bir gurur, ayrı bir mutluluk. Tabii ki bu anlamda yurdumuzun ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Malatyamızın önemli iş insanlarından, düşünce ve yayın dünyamızın öncülerinden İlhan Akıncı'nın ismi oldu. Bu manada kendisinin hem Malatya'mıza hem gençlerimize, eğitim hayatımıza, yayın hayatına katmış olduğu değer hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:19 Kaynak: DHA
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