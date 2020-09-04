Son dakika haber... Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3)

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı.

Son dakika haber... Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı. Bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yapıyor olmuş olacak. Bununla ilgili çalışıldı. Ayrıca aile hekimlerimiz için ise yine benzer şekilde salgın dönemindeki Kovid hastalarla ilgili yaklaşımları bir çerçeve ile düzenlenerek ek ödeme getirilmiş oldu." dedi.

Bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Koca, Valilik toplantı salonunda Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ın il sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda illerdeki güncel durumu, ihtiyaçları ve sağlık altyapısını değerlendirdi.

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından soruları yanıtladı. Bir gazetecinin "İzolasyon kuralını ihlal eden pozitif temaslı kişilerin olduğunu biliyoruz. Bunların tespiti halinde idari para cezaları kesiliyor. Vaka sayılarını artıran bu duruma ilişkin daha ağır yaptırımlar gündemimizde var mı?" sorusu üzerine Bakan Koca, özellikle vatandaşların bu dönemde izolasyon kurallarına pozitif olan ve temaslı olan kişilerin hassasiyetle uymalarını çok önemsediklerini söyledi.

Bu konuda alınan kararların bulunduğunu ve cezaların da belli olduğunu kaydeden Koca, izolasyonların ceza ile çözülmemesi gerektiğini belirtti.

Koca, "Biliyoruz ki bu virüsü bulaştırmakla insanımız özellikle kronik hastalığı ve belli bir yaş üzerinde olan büyüklerimiz veya hastalığı olan gençlerimiz dahil olmak üzere hayatını kaybedebiliyor. Buna asla sebep olamayız ve olmamalıyız. Bunu ceza ile önleyebilecek bir noktada da olmamalıyız. Ama buna rağmen il hıfzıssıhha kurullarımız bu anlamda gereken kararları alıp uygulamada da bunun gereğini kolluk kuvvetleri zaten yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik ek ödemeler

"Salgın süreci boyunca sağlık çalışanları çok büyük bir özveri gösterdi. Ek ödemelerin devamı ile ilgili daha önce bir açıklamanız vardı. Bununla ilgili detaylar netleşti mi? Aile hekimleri için herhangi bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Koca, özellikle bu dönemde bütün sağlıkçıların yoğun, özverili ve fedakarlık içinde çalıştığını belirtti.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"İzinleri olmadı, evlerine gerektiğinde gidemediler. Onun karşılığını bir ödeme ile yapmanın bir karşılık olarak görmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen imkanlar ölçüsünde aile hekimlerimiz de bu süreçte filyasyon dahil olmak üzere yoğun bir gayret içinde oldular. Filyasyon çalışmalarında devrede olan pratisyen hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, diş hekimlerimiz olmak üzere bir çalışma yapıldı. Bugün veya yarın yayınlanır. Filyasyonda olan sağlık çalışanlarımıza ek ödeme yapıyor olmuş olacak. Bununla ilgili çalışıldı. Ayrıca aile hekimlerimiz için ise yine benzer şekilde salgın dönemindeki Kovid hastalarla ilgili yaklaşımları bir çerçeve ile düzenlenerek ek ödeme getirilmiş oldu. Yani belli bir performansla salgın sürecindeki özellikle Kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme, o da bugünle yarın aynı genelgede yayınlamış olur. Onun dışında çalışanlarımızla ilgili genel anlamda sağlık kuruluşlarında çalışanlar ile ilgili bir ek ödeme çalışması yapıldı. Özellikle poliklinik, servis, yoğun bakım gibi Kovidli hastalarla yoğun ilgilenen çalışanlarımızın kalanları olmak üzere diğer çalışanlarımızın da yine belli bir endeksle daha öncesi ek ödeme esas alınarak bir düzenleme yapıldı. Bugün veya yarın zannediyorum yayınlanmış olur."

Taziye ve cenaze merasimleriyle ilgili tedbirlerin il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlarla yakın takibe alındığını dile getiren Koca, gerektiğinde o anlamda müdahale edildiğini aktardı.

Maske kullanımı gribi de önleyecek

Virüsün insandan insana geçtiğini, bunu önlemenin tek yolunun maske olduğunu ifade eden Koca, ayrıca mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Koca, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle önümüzdeki eylül, ekim döneminde influenza grip mevsiminin yoğun olduğu aylarda maskeyi yoğun olarak kullanmak, mesafeyi uygulamakla üst solunum yolu enfeksiyonu yani damlacık enfeksiyonuna bulaşmış hastalıkları da aslında önlemiş olacağız. Yani Kovid değil önümüzdeki dönem kış sezonu grip, influenza salgını döneminde ne kadar bu kurallara uyum gösterebilirsek o oranda üst solunum yolları enfeksiyonların azaldığını göreceğiz. O nedenle maske ve mesafe kuralını ihmal etmememizi, hijyen noktasında çok hassasiyet göstermemizi, toplu bir araya gelmelerin olabildiğince minimal olmasını, taziye, cenaze, düğün, nişan, nikah ve benzeri organizasyonların olabildiğince mesafeyle ve mümkün mertebede yapılmaması yönünde bir yaklaşım içinde olmakta fayda var."

(Bitti)

Fahrettin Koca, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (3) - Son Dakika

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