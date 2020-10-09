Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

09.10.2020 02:02
Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık" dedi.


Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Fahrettin Koca, Twitter, Ankara, Bakan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü - Son Dakika

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