SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık" dedi.