Son dakika haber... Bakan Koca: "Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun"
09.04.2021 20:59
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu.
Bakan Koca: "Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun"
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber... Bakan Koca: 'Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun' - Son Dakika
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