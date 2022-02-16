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Son dakika haberi: Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi"

16.02.2022 22:51

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli teknikere şiddet uygulayan şüphelinin cezaevine gönderildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak!"

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

Son dakika haberi: Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi
Son dakika haberi: Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi
Son dakika haberi: Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi
Son dakika haberi: Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi

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Fahrettin Koca, Ümraniye, Medya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Koca: "Sağlık çalışanına şiddet uygulayan şüpheli cezaevine gönderildi" - Son Dakika
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