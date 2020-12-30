Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır." - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."
30.12.2020 21:41
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır.
Bakan Koca: "Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."
Bakan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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