Son dakika haber... Bakan Koca: "(BioNTech) 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşıları ile ilgili olarak, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasına açıklamalarda bulundu. Toplantıya BioNTech firmasının kurucu ortağı Uğur Şahin de video konferans yöntemiyle katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir sürenin ardından günlük vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"120 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA SİZLERİN YOĞUN GAYRET, EFOR VE ÇABANIZLA İMZALANMIŞ OLDU"

Bakan Koca, video konferans yöntemi ile bağlantı sağlayan Uğur Şahin'e söz vermeden önce, "Bugün özellikle Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymasını istiyoruz. Uğur Hocam 27 Aralık'ta ilk sözleşmemizi yapmış idik ve ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu ve bu süreçte neredeyse haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok büyük gayret gösterdiniz. Öncelikle 1 milyondan başlayarak 4,5 milyona sonra opsiyonel olarak, 30 milyona sonra 60 milyona devamında 90 milyona ve en son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu" dedi. Bakan Koca daha sonra anlaşmanın tedarik aşamasını anlatması için sözü Şahin'e verdi. Şahin, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye BioNTech aşılarının ulaştırılması konusunda Bakan Koca'yla aralıktan beri sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Türkiye'ye toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ulaştırılması için anlaşmanın imzalanmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Şahin, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi. Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Allah'ın izniyle aşıları zamanında Türkiye'ye getireceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Koca da aşıların tedarik sürecinin günbegün planlandığını belirterek, haziranda gelecek 30 milyon dozun 14.2 milyonunun 15 Haziran'a kadar geleceğini söyledi. Şahin'e teşekkür eden Bakan Koca, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek" şeklinde konuştu.

"GELECEK HAFTALARDA DAHA ÇOK BİLGİ EDİNECEĞİZ"

Bakan Koca, Uğur Şahin'e, BioNTech aşısının mutasyonlara etkisine, hastalığı geçirenlere uygulanacak doz miktarına ve iki doz aşı olanların üçüncü dozlarının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini sordu. BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denediklerini ve mutasyonlara karşı etki gösterdiğini belirterek, "Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etkiden yüzde 70-75 oranında enfeksiyon koruması bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz" açıklamasında bulundu.

Uğur Şahin ayrıca, yapılan çalışmalara göre daha önce hastalığı geçirenlerde tek doz aşıdan sonra da yüksek seviyede antikor görüldüğünü, ancak çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

"EYLÜL AYINDA ACİL KULLANIM ONAYI (AKO) İLE BİRLİKTE KULLANIMI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Yerli aşıda son durumun ve Faz-2 çalışmalarının sonuçlarının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Yerli aşı ile ilgili bildiğiniz gibi Faz-2 çalışması bitti. Faz-3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki 2 hafta içerisinde yani Haziran'ın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorum derken şunu kast ediyorum, bir taraftan siz Faz-3 için üretim yapıyorsunuz, üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Eğer kontaminasyon ve benzeri bütün sonuçlar olumlu olursa, Haziran başında Faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında bildiğiniz gibi 3 tane aşımız daha var. O 3 aşıdan 2 tanesi inaktif 1 tanesi VLP aşısı, orada da Faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2 veya 3 hafta içerisinde orada da Faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek eğer başarılı olurlarsa Faz-2'ye geçme durumu peyderpey geçmeye başlamış olur. Faz-3 ile birlikte ilk aşımızın Haziran başı başlanır ve bu süreçler başarıyla tamamlanırsa, Eylül ayında Acil Kullanım Onayı (AKO) ile birlikte kullanımı söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

"AŞILAMA ORANINDA 65 YAŞ ÜZERİ YÜZDE 84'E KADAR ULAŞMIŞ DURUMDA"

Aşı takviminin ve aşılanan gruptaki aşılama oranının sorulması üzerine cevap veren Koca, "Şuan biz 55 yaş üzerini aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları da aşılamaya devam ediyoruz. Aşı tedariki ile birlikte, önümüzdeki Haziran ayında ilave 30 milyon doz aşının sadece BioNTech olacağını, Sinovac aşısı için de önümüzdeki 1 hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz Haziran ayında Biontech aşısı ile ilgili 14.2 milyon doz aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru; önce 50, 45, 40 ve Haziran ayında gelecek 30 milyon doz aşı ile birlikte 20 yaşa kadar, eğer tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse inmek istiyoruz. Aşılama oranı ile ilgili şuan toplamda, 65 yaş üzeri yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda, biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİONTECH AŞISI İLE İLGİLİ EN AZ 9 AY SONRASINDA YANİ 2022 YILINDA RAPEL DOZ ÖNERİLİYOR"

Daha önce hastalığı atlatanların nasıl aşılanacağı ve 3. doz olan hatırlatma aşısının nasıl uygulanacağının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Bizim bu konuda bir tercihimiz olmayacak. Vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içerisinde olacağız. Özellikle ilave dozla ilgili, Biontech aşısı ile ilgili en az 9 ay sonrasında yani 2022 yılında rapel doz öneriliyor. Hastalığı geçirmiş olan kişiler için de 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde görüş var. Bu gerektiğinde tek, gerektiğinde de çift doz şeklinde olabilir" diye konuştu.

"YAYGIN AŞILAMAYI YAPARAK BU DÖNEMİ NORMALE DÖNDÜRMEK İSTİYORUZ"

Kademeli normalleşme sonrasında nasıl bir hayata geçileceğinin sorulması üzerine cevap veren Koca, "Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli bir düşüş. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasakları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha da yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Bu konuda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi gelecek hafta şekillenmiş olur" açıklamasında bulundu.

"ŞUAN PANDEMİYE AYRILAN 10 BİN 428 YOĞUN BAKIM YATAĞININ YÜZDE 53.49'U DOLU"

Tam kapanmanın sağlık sistemine etkilerinin de sorulması üzerine cevap veren Koca, "Pandemiye ayırdığımız yatak sayımız toplamda 10 bin 428 idi. Şuan 10 bin 428 yatağımız pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız 242 bin, yenidoğan yatakları ve yoğun bakımlar, hepsi dahil olmak üzere. Toplam erişkin yoğun bakım yatak sayımız ise 31 bin 732. Yani biz 31 bin 732 yatağın 10 bin 423 tanesini biz pandemiye ayırdık. Şuan ayrılan 10 bin 428 yatağın yüzde 53.49'u dolu. Yani ayrılmış olan yatakların yarısına yakını şuan boş" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)