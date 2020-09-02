Son dakika haber... Bakan Koca: "Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Koca: "Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz"

"Salgın artarak devam ediyor"

"Ülke genelinde durum kontrol altında"

"Son dönemde vaka sayısında en fazla artış Ankara'da oldu"

"Şuana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız korona virüse yakalandı. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdik"

"Son 24 saatte Bin 596 yeni vaka tespit edildi"