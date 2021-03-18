Son dakika haber | Bakan Koca: Bu ay 4,5 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca: Bu ay 4,5 milyon doz Biontech aşısı gelecek

18.03.2021 01:32
Son dakika haber | Bakan Koca: Bu ay 4,5 milyon doz Biontech aşısı gelecek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Kontrollü normalleşme döneminde ilk 2 haftanın geride kaldığını anımsatan Bakan Koca, "Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur" ifadelerini kullandı.

'YAŞADIĞINIZ MAHRUMİYETLER SONUCUNDA KAZANDIKLARINIZI, KAYBETMEYİN'Sonuçlar zamanla alınırken salgının kısa sürede tırmanışa geçebildiği gerçeğinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Koca, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı, kaybetmeyin. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, salgınlar, birlikte tecrübe ettiğimiz gibi, çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri, sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun."Salgının ilk günlerinde söylediği "Sorun küresel, mücadele ulusal" sözüne atıfta bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin artık yakından takip etmediği ülkelere kıyasla gayet iyi bir durumda olduğundan emin olunması gerektiğini belirtti. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uygulandığını da ifade eden Koca, "Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur:  Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun" açıklamasında bulundu."Salgının 1 yılını ele aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım" diyen Koca, açıklamanın devamında şunlara yer verdi: "Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak, bu imkanı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkum eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir."'RENKLERE GÖRE SINIFLANDIRDIĞIMIZ İLLERİMİZDEKİ VAKA ARTIŞ SEYRİ BİR SÜRE DAHA TAKİP EDİLECEK'Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirterek, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini dile getiren Koca, aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarındaki gelişmeler açısından yeni, net adımların da atıldığını aktardı. Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istediğini de bildiren Koca, "Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. Bir diğer haberimse şu:  Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60- 65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60- 65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin" ifadelerini kullandı.'MUTANTI DA OLSA KORONAVİRÜS TEHLİKELİ BİR VİRÜSTÜR'Koca, son olarak mutant virüs vakalarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Konuşmama son verirken, belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi, virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. 'Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, Koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yarın bugünden tedbirli olalım."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Biontech, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Koca: Bu ay 4,5 milyon doz Biontech aşısı gelecek - Son Dakika


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