Bakan Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak."

Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber | Bakan Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.' - Son Dakika

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