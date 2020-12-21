Son dakika haber | Bakan Koca'dan koranavirüsün mutasyon riski üzerine alınan tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması
21.12.2020 00:05
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir."
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