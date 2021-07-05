Son dakika haber: Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki otogarda görevli sağlık personelinin vatandaşları mizahi tavırla Kovid-19 aşısı olmaya davet ettiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, şehirler arası otobüs terminalindeki aşı uygulama merkezinde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.