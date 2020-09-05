Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.
Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ilişkin Twitter hesabında açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak." ifadesini kullandı.
Kovid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini belirten Koca, "Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber | Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına iyi haber Açıklaması - Son Dakika