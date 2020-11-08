Son dakika haber: Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı Açıklaması

08.11.2020 14:37
Son dakika haber: Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı Açıklaması, System.String[]

Son dakika sağlık haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan "havalar soğudu sıkı giyinin" fotoğrafıyla, soğuk hava ve maske uyarısında bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."

Fahrettin Koca, Twitter, Bakan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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