Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti. Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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