Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

05.11.2020 20:47
Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.

Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için 'geçmiş olsun' mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek Obama'nın rekorunu egale etti! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi         
20:33
Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın "oy sayımı durdurulsun" talebi reddedildi         
20:06
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz         
19:44
ABD seçiminde gerginlik tırmanıyor! Trump peş peşe açıklamalarla rakibini hile yapmakla suçladı ABD seçiminde gerginlik tırmanıyor! Trump peş peşe açıklamalarla rakibini hile yapmakla suçladı         
19:32
UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi         
18:59
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 20:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei